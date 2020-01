İMZA TARTIŞMASI

Antalya'da Konyaaltı Sahil Projesi'nin Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı ile iptal edilmesi ile tartışma alevlendi. Eski Başkan Menderes Türel sert açıklamalar yaptı. İptal kararını başta Başkan Muhitin Böcek olmak üzere bazı encümen üyelerinin çeşitli gerekçeler gösterip toplantıya katılmayarak imzalamadıkları iddia edildi.AK Partili Menderes Türel döneminde Büyükşehir Belediyesi'nce, Alkoçlar Turizm Seyahat Acentası Dış Ticaret Ltd. Şti-Senatalya Turizm Seyahat Acentası Dış Ticaret Ltd. Şti'ne ihale ile kiraya verilen Konyaaltı Sahili İşletmesi'nde sahil savaşları yaşanıyor. İhale iptalini kamuoyuna duyuran CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in encümene 'hasta' mazereti ile katılmayıp yerine Başkan Vekili Deniz Filiz'e imza attırdığı ortaya çıktı. Başkan Böcek'in yanı sıra kararının altına imza atmamak için toplantıya encümen üyeleri CHP'li Meclis Üyesi Mesut Kocagöz, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ve Mali Hizmetler Daire Başkanı Selahattin Artun'un da katılmadığı belirlendi.Encümen üyelerinin olası bir tazminat ödememek için toplantıya katılmadıkları iddia edildi. Üç ismin de Başkan Böcek ile aynı gün hastalanmaları iddiaları destekledi. SABAH Akdeniz muhabiri, toplantıya katılmayan ve iptal edilen ihalenin altında imzası bulunan dönemin AK Partili Meclis Üyesi olan CHP'li Meclis Üyesi Mesut Kocagöz'e telefonla ulaştı. Kararı 'niye imzalamadınız' sorusana Kocagöz, "Gerçekten çok hastaydım. Grip olmuşum. Başkan da çok fena. O yüzden toplantıya katılamadım. Zaten katılsam bile imzalamam mümkün değildi. Çünkü önceki dönem yapılan ihalenin altında imzam vardı. Eğer iptal kararını imzalayacak olsaydım ilk önce yargılanacak kişi ben olurdum" dedi.İhale iptaline bir tepki de eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'den geldi. Türel, böyle güzel bir projenin iptalinin izahı olmadığını ve CHP'nin intikam siyasetinin sonucu olduğunu vurgulayarak sosyal medya hesabından 'Halep oradaysa, arşın Konyaaltı'nda' başlıklı bir açıklama yaptı. Böcek'e yüklenen Türel, "Bir kez bile seçildikten sonra Konyaaltı Sahili'nde görülmediniz. Halep oradaysa arşın Konyaaltı'nda. Arada bir uğrayın da siz de yaptığımız güzelliklerin keyfini çıkartın. Müfettişlerce sizin şikayetiniz üzerine incelemeye alınmış bir konunun sonucunu bile beklemeden attığınız adımların hesabını siz de vereceksiniz. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. Maddesi sözleşme yapma yetkisini başkana verir. Dolayısı ile sözleşme fesih yetkisi de başkandadır. Yine aynı kanunun 34. maddesinde ise ihale veya sözleşme iptaline dair encümenin bir yetkisi yoktur. Antalya'nın menfaatleri diyerek güya emin olduğunuz bir konuda acaba niye sözleşme iptal yazısını kendiniz imzalamadınız? Yoksa bu konuda imza atmaktan sizi alıkoyan bir korkunuz mu var?" dedi.Türel, sosyal medya hesabında Konyaaltı Kent Meydanı ihalesini gündeme taşıdı. Böcek'in Konyaaltı Belediye Başkanı olduğu dönemde 3 bin metrekarelik meydanı 2019 yılı için 98 bin 704 liraya kiraya verdiğini hatırlatan Türel, "Konyaaltı Sahili'nde 8 bin metrekarelik işletmeler için alınan 20 milyon 979 bin lirayı küçükmüş gibi göstererek neyi amaçlıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.Türel, şöyle devam etti: "Bu arada maliyeti yüksek dediğiniz toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik Konyaaltındaki Sahil Antalya Proje alanında yapılan alt yapı Antalya- Burdur karayolu uzunluğundadır. Evet Sn. Böcek, halk için yapılan hizmetlerin yapımı, bakımı, onarımı sana fazla gelmişse Büyükşehir sana bir numara değil bayağı büyük gelmiş. Keşke gelmeseydi. Konyaaltı sahili işletme ihalesini inceleyerek hukuka uygundur yazısı yazan Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birimi iki sene sonra ihalenin hukuka uygun olmadığını raporlanmış. Birim aynı, yöneticisi aynı, çalışanlar aynı. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Gerçekten komiksiniz." Türel'in gündeme getirdiği İç Denetim Komisyonu'nda kendi döneminde 'Uygundur' yazısı veren Sabri Aktaş'ın hala görevde olduğu ve bu kez 'Uygunsuz' kararına imza attığı ileri sürüldü.MENDERES Türel, sosyal medyada, 'yalanlar ve gerçekler' başlığı ile şu paylaşımları yaptı: YALAN: Kiralanan proje alanı 1 milyon 100 bin metrekare. GERÇEK: Kiralanan ticari alan 8 bin, halka açık park alanı 1 milyon 92 bin metrekaredir. YALAN: Ticari alanların temizlik, yeşil alan bakımları vs. giderleri belediye tarafından yapılmakta. GERÇEK: Ticari alanların işletmesine ait 8 bin metrekarede bakım ve giderler işletmecilere aittir. Halka açık park, yeşil alan spor tesisleri gibi alanların bakım onarım temizlik ihtiyaçları belediye tarafından karşılanmaktadır. YALAN: Konyaaltı sahili yapım ihale bedeli 254 milyon. GERÇEK: Konyaaltı sahili ihale bedeli 169 milyon 350 bin TL'dir. YALAN: Konyaaltı sahili yapım ihalesinde ticari alanların yapımı 254 milyona mal olmuştur. GERÇEK: Konyaaltı sahilindeki toplam 8 bin metrekareden ibaret ticari alanın belediyeye maliyeti 24 milyon 750 bin liradır. YALAN: Belediye Konyaaltı sahilinden iki yılda 15 milyon zarar etmiştir. GERÇEK: Yüklenici firmanın bugüne kadar proje için belediyeye ödediği bedel toplamda 20 milyon 979 bin liradır.

