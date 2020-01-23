Jahovic ile anlaşıldı

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor'datransfer hareketliliğiyaşanmayadevam ediyor.Dahaönce kadrosunudefansoyuncularıVeyselSarı, FedorKudryashovve hücumoyuncusuSinan Gümüşile güçlendiren kırmızı beyazlılar,Yeni Malatyaspor'unbaşarılı forveti Adis Jahovic ilede anlaşmaya vardı.ERSAN ADEM DE GELİYORAlmanyıldız Lukas Podolski'nintransferini ise bugün resmi olarakaçıklaması bekleniyor. Antalyaspor'daayrıca Diego ve AatifChahechouhe ile yolların ayrıldığıve kendilerine kulüp bulmalarıistendiği bildirildi.