Jahovic ile anlaşıldı

Antalyaspor'da
transfer hareketliliği
yaşanmaya
devam ediyor.
Daha
önce kadrosunu
defans
oyuncuları
Veysel
Sarı, Fedor
Kudryashov
ve hücum
oyuncusu
Sinan Gümüş
ile güçlendiren kırmızı beyazlılar,
Yeni Malatyaspor'un
başarılı forveti Adis Jahovic ile
de anlaşmaya vardı.
ERSAN ADEM DE GELİYOR
Jahovic bu sezon ligde 18 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi. Antalyaspor'un Avustralya ekibi Western United'da forma giyen Ersan Adem Gülüm'le de anlaştığı öğrenildi.
Alman
yıldız Lukas Podolski'nin
transferini ise bugün resmi olarak
açıklaması bekleniyor. Antalyaspor'da
ayrıca Diego ve Aatif
Chahechouhe ile yolların ayrıldığı
ve kendilerine kulüp bulmaları
istendiği bildirildi.