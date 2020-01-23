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Jahovic ile anlaşıldı

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Jahovic ile anlaşıldı
Antalyaspor'da transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Daha önce kadrosunu defans oyuncuları Veysel Sarı, Fedor Kudryashov ve hücum oyuncusu Sinan Gümüş ile güçlendiren kırmızı beyazlılar, Yeni Malatyaspor'un başarılı forveti Adis Jahovic ile de anlaşmaya vardı.

ERSAN ADEM DE GELİYOR
Jahovic bu sezon ligde 18 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi. Antalyaspor'un Avustralya ekibi Western United'da forma giyen Ersan Adem Gülüm'le de anlaştığı öğrenildi. Alman yıldız Lukas Podolski'nin transferini ise bugün resmi olarak açıklaması bekleniyor. Antalyaspor'da ayrıca Diego ve Aatif Chahechouhe ile yolların ayrıldığı ve kendilerine kulüp bulmaları istendiği bildirildi.
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Jahovic ile anlaşıldı
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