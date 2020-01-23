Minik savaşçıdan kötü haber

Antalya'dadoğuştan ağır epilepsi ve mikrosefali (baş küçüklüğü) hastası olan 2 yaşındaki Ata Özdemir, akciğer enfeksiyonu sebebiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Uyutularak akciğeri antübe edilen Ata, yaşam mücadelesi veriyor. Tarık ve Ceylan Özdemir çifti ise doğduğunda doktorların '3 ay yaşar' dediği Ata'nın yine savaşarak hayata tutunacağına inandığını söyledi.Baba Tarık Özdemir, "Oğlum doğduğu zaman da '2-3 ay yaşar' demişlerdi ama benim oğlum 2 yaşını doldurdu 3 yaşına girdi. Doktorlar bunu bize daha önce de söyledi. Bir yer de en kötüsünü söylemek zorundalar. Çünkü fazla umut vermemek isterler. Ama ben çocuğuma güveniyorum. Buradan sağlıklı bir şekilde çıkıp evimize götüreceğiz onu" dedi.Ata Özdemir'e daha önce hayırseverlerin desteği ile Hindistan'da G-Terapi uygulanmıştı. Homeopati tedavisi ve bitkisel kür sonrası Ata'nın nöbetleri azalırken, hareketlerinde gelişmeler yaşanması, hatta kafasını kaldırıp anne ve babasına gülmeye başlaması ailesini umutlandırmıştı. Hayırsever desteği ile oturabilmesi ve dik durabilmesine imkan tanıyan özel engelli bebek arabası ile fizik tedavi cihazı da alınmıştı.

BUGÜN NELER OLDU