Önce kalbini sonra böbreğini verdi

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Antalya'da, Çiğdem Göktürk (20), 3 yıl önce, 'İyi ve kötü günde beraberiz' diyerek hayatını birleştirdiği kronik böbrek hastası, tek çocuğunun babası Gürsel Göktürk'e (26) böbreğini verdi. Bağış yaptığı böbreği ile eşinin hayata bağlanmasını sağlayan Çiğdem Göktürk, "Üç yıl önce evlenerek kalbimi vermiştim. Şimdi de bir böbreğimi verdim. Hiç tereddüt etmedim. Çocuğumun babasına bir böbreğim feda olsun dedim ve kalbimin sahibine bir böbreğimi verdim" dedi.Eşinin çektiği acılara dayanamadığını anlatan Gürsel Göktürk ise "Allah razı olsun, eşimin bağışladığı böbrekle hayata tutundum. Bu yaşadığım mucize gibi geliyor. Eşime minnettarım" diye konuştu.