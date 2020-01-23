Şimşek güle oynaya

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Alanyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen, ilk maçta aldığı 3-1'lik galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı.27. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Aytaç, top ve kaleci Marafona'yı ters köşelere gönderdi: 1-0.45+5. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Bakasetas'ın ortasında Kasımpaşa savunmasından seken top Aytaç'ın eline çarpınca hakem penaltı verdi. Bakasetas topu ağlara gönderdi: 2-1.90+6'da Alanyaspor atağında Cisse pasını sol kanattaki Djalma'ya aktardı. Ceza sahasına giren Djalma'nın içeri çevirdiği top doğrudan ağlarla buluştu: 3-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

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