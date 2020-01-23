Şimşek güle oynaya

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Alanyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen, ilk maçta aldığı 3-1'lik galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı. Aytaç'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem Bahattin Şimşek, pozisyonda topun Welinton'un eline çarpması sebebiyle penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Aytaç, top ve kaleci Marafona'yı ters köşelere gönderdi: 1-0. 36'da rakibinden kaptığı topla hareketlenen İlhan, ceza sahasına girdikten sonra Thiam ile verkaç yaptı. İlhan'ın 0'a yakın bir pozisyondan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
YENİLSE DE SON 8'DE...
45+5. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Bakasetas'ın ortasında Kasımpaşa savunmasından seken top Aytaç'ın eline çarpınca hakem penaltı verdi. Bakasetas topu ağlara gönderdi: 2-1. 86'da Kasımpaşa sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Hajradinovic'in ortasında ceza sahası içinde Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.
90+6'da Alanyaspor atağında Cisse pasını sol kanattaki Djalma'ya aktardı. Ceza sahasına giren Djalma'nın içeri çevirdiği top doğrudan ağlarla buluştu: 3-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.