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Vahşi yaşama kış desteği

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Vahşi yaşama kış desteği
Türkiye'de en yoğun vahşi doğal yaşamın olduğu bölgelerin başında gelen Muğla'nın Köyceğiz Sandras, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yaban hayvanlarına zor kış koşulları için destek geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sorumluluk alanları ve çevresinde yaban hayvanları için karla kaplı alana arpa, buğday ve mısır bırakıyor.

HUBUBAT VE PAZAR ARTIĞI
Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yem bulmakta zorlanan hayvanlar için avcılar ve vatandaşlar harekete geçti. Temin edilen arpa, buğday, mısırdan gibi ürünlerden oluşan 250 kilogram hububat ve 250 kilogram pazar artığı belirlenen noktalara bırakıldı.
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Vahşi yaşama kış desteği
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