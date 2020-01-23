Yangın korkuttu

Antalya'da Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki 8 katlı bir iş merkezinin çatı katında çıkan yangın korkulu dakikalar yaşanmasına neden oldu. Sabah saatlerinde kentin en önemli iş merkezinin çatı katında alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis bölgede güvenlik önlemleri aldı. Konyaaltı Caddesi'ni araç ve tramvay trafiğine kapattı.İtfaiye ekipleri 8 katli iş merkezinin çatı katındaki yangına anında müdahale etti. Alevlerin alt katları ve çevre binalara sıçraması önlendi. Bu sırada binadan yükselen dumanlar kenttin dört bir yanında görüldü. İtfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre yangının klimanın patlamasından çıktığını kaydetti. Ancak araştırmaların sürdüğü bildirildi. Çıkan yangının ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Konyaaltı caddesi 2 saat sonra trafiğe açıldı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi büyük bir felaketi önledi. Bina görevlileri ise yangının çıkış sebebinin ayrıntılı olarak araştırdıklarını, güvenlik kamera görüntülerinin incelendiğini kaydetti. Yangın çıkan katın Antalyaspor'un eski başkanı Hasan Akıncıoğlu'nun ofisi olduğu öğrenildi.

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