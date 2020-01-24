3 günde 4 yangın çıktı

Antalya, üst üste meydana gelen yangınların şokunu yaşıyor. İki gün üst üste önce Yamansaz, ardından 8 katlı işhanı yangınlarının yaşandığı Antalya dün de iki önemli yangın tehlikesini can kaybı olmadan atlattı. Bir evin en üst katında çıkan yangını çevrede toplanan vatandaşlar film gibi izledi. İnşaat şantiyesinde çıkan yangında ise 100 bin liralık işçi maaşlarının da yandığı iddia edildi.Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın korkuttu. Yalnız yaşayan Ayşe Sert (50), yürüme güçlüğü nedeniyle evden çıkamadı. Balkona çıkan Sert yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle ulaştıkları evin balkonundan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Bir itfaiye eri başına kendi kaskını taktığı kadını apartmanın merdivenlerinden indirip, sağlık görevlilerine teslim etti. Dumandan etkilenen Sert, hastaneye götürüldü.Şantiye yangını ise Gebizli Mahallesi'nde jimnastik salonu inşaatında çıktı. İşçilerin kaldığı ve yemekhane olarak kullanılan 2 konteyner, işçilerin öğle yemeğinde olduğu sırada elektrik kontağından çıkan yangında yanarak küle döndü. Yangının ardından Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı değerlendirilen yangında işçilerin cüzdanları, paraları, kredi kartları gibi bütün eşyaları küle döndü. İnşaatın demir işlerini üstlenen firmanın sahiplerinden Şevket Taşar, işçilere ödenecek olan ve konteyner içinde olduğunu belirttiği 100 bin TL'nin de yandığını ileri sürdü.

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