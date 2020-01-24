Biz zoru severiz

ntalyaspor'da

ntalyaspor

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi elemelerinin öz güven açısından takıma olumlu katkı sağladığını söyledi. Genç çalıştırcı, "Son 10 dakikaya kadar oyunu kazanmak için oynadık.Maalesef bazı gerçekleri de görmezden gelemeyiz. Ligin en çok gol yiyen takımıyız ve bunu azaltmalıyız. Ya da yediğimizden fazlasını atmalıyız. Lige maalesef mağlubiyetle başladık" dedi. Tuna, "Tur atlamak bizim için, öz güven ve genç oyuncularımızın performansı açısından daha önemliydi. Moral açısından da iyi bir sonuç oldu. Lig tabi ki farklı. Bizim için kupada adım adım gitmek daha doğru olacak. Lig daha önemli. Bizim için gerçekçi hedefler var.Tesisler, stat mükemmel. Gelecek planları için ligde daim olmak zorundayız.dedi.Ligin 19. haftasında oynanacak Denizlispor- Antalyaspor maçının hakemi belli oldu.Meler'in yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve İbrahim Zorbey yapacak. Maçın VAR Hakemi ise Özgüç Türkalp olacak.Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi kupanın dışına iten Antalyaspor, çeyrek finale adını yazdırmayı başarırken seri başı olabilmek için de büyük avantaj elde etti.Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, 24 Ocak Cuma günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen takım kaptanı Diego Angelo, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kendisinden takım bulması istenen Brezilyalı savunma oyuncusu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesajlar için hepinize teşekkürler.ifadelerine yer verdi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Antalyaspor'da birlikte çalıştığı Diego'nun transferinde ısrarcı olduğu belirtildi. Bu sezon Antalyaspor'da 16 maçta görev alan 34 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncsu, 2 gol ile 2 asist kaydetti., Lukas Podolski transferini dün resmen açıkladı. Vissel Kobe'den gelen Alman golcü oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Podolski'nin ligin 20. haftasında oynanacak Konyaspor maçında sahada olması bekleniyor.