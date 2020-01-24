Buraya geldiğimde bebek gibiydim

Aytemiz Alanyaspor'un İngiliz savunma oyuncusu Steven Caulker, kariyerinde ilk kez Büyük Britanya dışında bir takımda forma giydiğini ve bunun da Antalya gibi güzel bir şehirde olduğu için çok şanslı olduğunu söyledi. Caulker, "Geçtiğimiz yıl buraya geldiğimde aslında bir bebek gibiydim, daha gözlerim açılmamıştı. Nereye geldiğimin, nasıl bir ortama gireceğimin hiç farkında değildim.
Fakat gerçekten şu an çok mutluyum. Kaderim, güzel, süslü kelimelerle yazılmış ki Alanyaspor gibi güzel bir kulüpteyim. Alanya gibi bir şehirdeyim. Takımda arkadaşlık çok iyi, çok güzel bir ortam var. Burada kendimi çok mutlu hissediyorum"
dedi.
TÜRKÇE'Yİ ÖĞRENDİ
İngiliz futbolcu, Alanya'da yaşamaya hızlı bir şekilde alıştığını belirterek, "Turistik bir şehir olması bizim adapte olmamızda önemli bir rol oynadı. Gerek kulüp, gerek şehir bu konuda bize çok yardımcı oldu.
Şehirdeki nüfusun çoğunun İngilizce konuşması işimizi daha da kolaylaştırıyor. Mutluyum, kendimi şanslı hissediyorum. Başlangıç seviyesinde de olsa Türkçe öğreniyorum. Tamam, hadi, hadi, biraz biliyorum (Türkçe)" diye konuştu.
BU SENE AVRUPA'YA GİTMELİYİZ
Ligin ilk yarısında beklemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Özellikle sahamızdaki Sivas ve Göztepe maçı gibi. Genel anlamda iyi bir ilk yarı geçirdik, umarım ikinci yarıda daha güçlü devam edip, daha fazla puan toparlarız. İlk yarıda hesapta olmayan puan kayıplarını yaşamasaydık daha üst sıralarda olabilirdik. Ligin ikinci yarıları çok zorlu geçiyor. Takım olarak hazırız, çıtayı yüksek tutmamız gerek.
Umarım lig sonunda Avrupa'ya giden takımlardan biri oluruz. Şu an buradayım ve oldukça mutluyum. Avrupa'da oynama isteğim var ama
olduğum yerde de mutluyum. Alanyaspor'la Avrupa'da oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
İLK 4'TE OLABİLİRİZ
Ligdeki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Caulker, "Sivas iyi bir iş başardı. Topladığı puanlarla ligin zirvesinde yer alıyor. Türkiye Ligi'ni dışarıdan takip eden insanlar, büyük takımlardan birinin şampiyon olabileceğini düşünüyorlar ama biz de iyi bir takımız. Şampiyonluk ya da ilk dördün içerisinde bitirebiliriz" şeklinde konuştu