Buraya geldiğimde bebek gibiydim

Aytemiz Alanyaspor'un İngiliz savunma oyuncusu Steven Caulker, kariyerinde ilk kez Büyük Britanya dışında bir takımda forma giydiğini ve bunun da Antalya gibi güzel bir şehirde olduğu için çok şanslı olduğunu söyledi. Caulker, "Geçtiğimiz yıl buraya geldiğimde aslında bir bebek gibiydim, daha gözlerim açılmamıştı.Fakat gerçekten şu an çok mutluyum. Kaderim, güzel, süslü kelimelerle yazılmış ki Alanyaspor gibi güzel bir kulüpteyim.dedi.İngiliz futbolcu, Alanya'da yaşamaya hızlı bir şekilde alıştığını belirterek, "Turistik bir şehir olması bizim adapte olmamızda önemli bir rol oynadı.Şehirdeki nüfusun çoğunun İngilizce konuşması işimizi daha da kolaylaştırıyor. Mutluyum, kendimi şanslı hissediyorum. Başlangıç seviyesinde de olsa Türkçe öğreniyorum. Tamam, hadi, hadi, biraz biliyorum (Türkçe)" diye konuştu.Ligin ilk yarısında beklemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Özellikle sahamızdaki Sivas ve Göztepe maçı gibi. Genel anlamda iyi bir ilk yarı geçirdik, umarım ikinci yarıda daha güçlü devam edip, daha fazla puan toparlarız. İlk yarıda hesapta olmayan puan kayıplarını yaşamasaydık daha üst sıralarda olabilirdik.Umarım lig sonunda Avrupa'ya giden takımlardan biri oluruz. Şu an buradayım ve oldukça mutluyum.olduğum yerde de mutluyum. Alanyaspor'la Avrupa'da oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.Ligdeki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Caulker, "Sivas iyi bir iş başardı. Topladığı puanlarla ligin zirvesinde yer alıyor. Türkiye Ligi'ni dışarıdan takip eden insanlar, büyük takımlardan birinin şampiyon olabileceğini düşünüyorlar ama biz de iyi bir takımız.

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