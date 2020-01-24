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Dağlarda kış manzarası

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
AKUT Antalya Birim Sorumlusu ve Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Yılmaz Sevgül'ün doğa yürüyüşü sırasında çektiği kış manzarası fotoğrafları, kentin bir başka güzelliğini ortaya serdi. Torosları ve Beydağları'nın zirvelerinin yanı sıra rotası üzerindeki manzaraları ölümsüzleştiren Sevgül, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Tıklanma ve beğeni rekoru kıran fotoğraflarda kış ve doğa manzarasının eşsiz görünümleri yer aldı. Doğa yürüyüşleri sırasında kendisine kimi zaman oğullarının kimi zaman da profesyonel dağcıların eşlik ettiğini anlatan Sevgül, "Antalya'nın dağlarında 4 mevsimin farklı. Kışın beyaz ve grinin birlikteliği, baharda yeşil ile mavinin, yaz aylarında ise çeşit çeşit renkteki çiçekleri görmek mümkün" dedi.
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Dağlarda kış manzarası
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