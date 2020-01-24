Eğitimde en ‘hayırlı’ imza

AntalyaValisi Münir Karaloğlu, hayırsever Osman Bakırcı ile okul protokolü imzaladı. Antalya Valiliği'nde düzenlenen protokol törenine Vali Münir Karaloğlu, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, hayırsever Osman Bakırcı ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Cahit Işık katıldı. İmzalanan protokolle Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 20 derslikli bir ilkokul ve anaokulu yapılacak.Hayırsever Osman Bakırcı'yı tebrik eden Vali Karaloğlu, "Bugüne kadar Antalya'da doğmuş, ticaretini yapmış arkadaşlarla daha çok protokol yapıyorduk ama Osman bey Antalya'nın dışından, Türkiye'ye mal olmuş bir inşaat firmasının sahibi. Türkiye'nin yedi bölgesinde çeşitli hayırları var. Allah hayrını kabul etsin, kazançlarını bereketlendirsin" dedi.Antalya'da çok sayıda hayırsever olmasına rağmen hem nüfus artışı hem de kentin sürekli göç alması nedeniyle okul ihtiyacının sürekli devam ettiğine değinen Vali Karaloğlu, ikili eğitime devam eden okullarda da tekli eğitime geçmek için yeni okullara ihtiyaç olduğunu ifade etti. Osman Bakırcı ise "Türkiye'nin herhangi bir köşesi bizim diye hayır yapılmamalı. Şırnak'ta yetişen çocuk da Antalya'ya faydalı olabilecek, Antalya'da yetişen çocuk Şırnak'ta faydalı olacak" diye konuştu.

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