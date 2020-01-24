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En renkli hobi

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
En renkli hobi
Antalya'da yaşayan klima ustası Alim Atakan Canseven (40), evinin bir odasını, beslediği 200 kuş için yuvaya çevirdi. Terastaki odaya özel ısıtma sistemi kuran, kuşlarının bakımı için ayda bin 500 lira masraf yapan Canseven, tutkusunu muhabbet kuşlarının Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu kazanmasıyla taçlandırdı. Canseven, "3 defa Türkiye şampiyonu oldum. 2 defa Avrupa şampiyonluğu kazandım. Ben sadece kuşların ihtiyacını gideriyorum. Onlar da benim bu hevesimi kazandırdıkları madalya ile ödüllendiriyor" dedi. Canseven, hobiye 4 muhabbet kuşu ile başladığını anlattı.
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