Genç yetenekler kemanla büyüledi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nıntarihi semti Kaleiçi'nde başlatılan 'Konak Konserleri'ne ilgi her geçen gün artarken, sosyal sorumluluk projesi kapsamında genç yetenekler de sahne almaya başladı.Kauçuk Otel'in 'RE 22 Kültür Sanat Evi'nde opera ve senfoni sanatçılarından sonra 'Genç Yeteneklere Destek Konseri-1' adlı konserlerin ilkinde Sait Karabulut'un piyanosu eşliğinde 13 yaşındaki Elif Eroğlu ile 15 yaşındaki Irmak Or, solist sanatçı ve kemanlarıyla sahne aldı. Konserler dizisinin devam edeceği vurgulandı.