Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Genç yetenekler kemanla büyüledi

Genç yetenekler kemanla büyüledi

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Genç yetenekler kemanla büyüledi
Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'nde başlatılan 'Konak Konserleri'ne ilgi her geçen gün artarken, sosyal sorumluluk projesi kapsamında genç yetenekler de sahne almaya başladı.

SAHNEYE ÇIKTILAR
Kauçuk Otel'in 'RE 22 Kültür Sanat Evi'nde opera ve senfoni sanatçılarından sonra 'Genç Yeteneklere Destek Konseri-1' adlı konserlerin ilkinde Sait Karabulut'un piyanosu eşliğinde 13 yaşındaki Elif Eroğlu ile 15 yaşındaki Irmak Or, solist sanatçı ve kemanlarıyla sahne aldı. Konserler dizisinin devam edeceği vurgulandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç yetenekler kemanla büyüledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN