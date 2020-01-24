IV. Murat sezona veda ediyor

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaDevlet Opera ve Balesi, 2010 yılında yaşamını yitiren Türk operasının büyük ustası, besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş'in 'IV. Murat' operasını 28 Ocak Salı saat 20.00'de son kez sahneleyecek. 3 Mayıs 1980 tarihinde, İstanbul'da gerçekleştirilen dünya prömiyerinin ardından yaklaşık 200 temsile yakın kapalı gişe sahnelenen eser, Antalyalı sanatseverlerin de büyük beğenisini kazandı.Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz 11 yaşındayken Osmanlı Padişahı olan IV. Murat'ın yaşam öyküsünü anlatan eserde, 'Sultan Murat' rolünü Engin Suna, 'Kösem Sultan' rolünü Sevinç Bilgin canlandıracak.