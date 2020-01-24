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Liseli kızı sınav kaygısı yaktı

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Liseli kızı sınav kaygısı yaktı
Antalya'da sağlık meslek lisesi öğrencisi Hikmet Mina Kara'nın (17), sınav stresini yenmek için gittiği hastanede verilen ilacın yan etkisiyle vücudunda yanıklar ile morluklar oluştu. Görme yetisini de kaybeden Hikmet Mina, yoğun bakımda tedaviye alındı.

GÖZLERİ KÖR OLDU
Beden eğitimi öğretmeni olan anne Burcu Sargın (39), ilacın verildiği özel hastane yönetimi ile psikiyatrist O.E.'yi Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti. İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Sargın, gözyaşları içinde, "Hayati tehlikesi var. Yanık, iç organlarına kadar geldi. Her gün ağlıyorum. Gözlerini kaybetti, şu an görmüyor. Her gün kitap okuyorum kızıma. Sadece eliyle tepki veriyor. Dudaklarının her yeri yara, yemek yiyemiyor ve mamayla besleniyor. Çocuğumun karnesini bile alamadım. Kızım ambulans hemşiresi olacaktı, hayalleri vardı" şeklinde koştu.
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Liseli kızı sınav kaygısı yaktı
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