Liseli kızı sınav kaygısı yaktı

Antalya'dasağlık meslek lisesi öğrencisi Hikmet Mina Kara'nın (17), sınav stresini yenmek için gittiği hastanede verilen ilacın yan etkisiyle vücudunda yanıklar ile morluklar oluştu. Görme yetisini de kaybeden Hikmet Mina, yoğun bakımda tedaviye alındı.Beden eğitimi öğretmeni olan anne Burcu Sargın (39), ilacın verildiği özel hastane yönetimi ile psikiyatrist O.E.'yi Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti. İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Sargın, gözyaşları içinde, "Hayati tehlikesi var. Yanık, iç organlarına kadar geldi. Her gün ağlıyorum. Gözlerini kaybetti, şu an görmüyor. Her gün kitap okuyorum kızıma. Sadece eliyle tepki veriyor. Dudaklarının her yeri yara, yemek yiyemiyor ve mamayla besleniyor. Çocuğumun karnesini bile alamadım. Kızım ambulans hemşiresi olacaktı, hayalleri vardı" şeklinde koştu.