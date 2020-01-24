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Minik kramponlar yeşil sahada

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Minik kramponlar yeşil sahada
Antalyaspor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Futbol Okulları Sömestr Turnuvası, Hasan Subaşı Tesisleri'nde başladı. Turnuvaya Antalya merkezdeki Antalyaspor futbol okullarının yanı sıra Diyarbakır, Mardin ve Karadeniz Ereğli'deki futbol okulları da katıldı. Turnuvanın açılış töreninde konuşma yapan Antalyaspor Kulübü Derneği Genel Koordinatörü Hakan Gürcüoğlu ile Altyapı İdari Direktörü Mehmet Uğurlu, 2007-2013 arası doğumlu bin 100 futbol okulu sporcusunun katılımı ile düzenlenen 2 gün sürecek turnuvanın yarışma amacı taşımadığını, sömestr tatilinde minik sporcuların futbol keyfini yaşamalarının amaçlandığını söyledi. Toplam 19 futbol okulunun katıldığı turnuvada 176 karşılaşmaya sahne olacak.
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Minik kramponlar yeşil sahada
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