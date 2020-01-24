Patronlara sosyal medya eğitimi

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AntalyaTicaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren ATSO Akademi ve Facebook Türkiye Kamu Ortakları Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 'Facebook Bilgilendirme Programı', ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan Davut Çetin, dijital dünyanın büyük bir hızla çeşitlenerek büyüdüğünü ifade etti.Özellikle turizmde başarılı olmanın yolunun sosyal medya olduğunun altını çizen Çetin, "Eskiden pazar analizi için yurtdışında, Almanya'da anketler yapardık. Şimdi sosyal medya analizi yapmak çok daha önemli hale gelmiştir. Her destinasyon ve her turizm işletmesi sosyal medyayı bilgi platformu olarak kullanmalıdır" dedi. Bir sosyal paylaşım sitesinin yaptığı analizde Londra'nın 1'inci, İstanbul'un 5'inci olduğunu hatırlatan Çetin, "Antalya manzarada beşinci oldu, ama diğer kategorilerde geride kaldı ve genel sıralamada 25'inci oldu. Yunanistan'da milyon sayıda izleyicisi olan küçük otel var, bizim otellerimiz henüz 150-200 binlerde kalıyor" dedi.