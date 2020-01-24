Tüm hayatını çocuğuna adadı

BUGÜN NELER OLDU

Burdur'unBucak ilçesinde aşayan İlknur Cenkci'nin (43) hayatı, 17 yıl önce dünyaya gelen down sendromlu oğlu Mustafa ile değişti. Başlarda çocuğunun durumunu kabullenmeyen İlknur Cenkci, daha sonra kendisi gibi olan aileler ve çocuklarına destek olmak için dernek kurup, özel rehabilitasyon merkezi açtı. 'Meleğim' dediği oğlunun hayatının dönüm noktası olduğunu söyleyen İlknur Cenkci, "Sadece benim çocuğum değil bütün meleklerimiz için çaba gösteriyorum" dedi. Cenkci, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler'den aldığı evde bakım desteğinin kendisini ayakta tuttuğunu anlattı.İki yıl boyunca kendisini eve kapattığını, hiçbir akraba ve yakınıyla iletişime geçmediğini anlatan İlknur Cenkci, "Hayatın bittiğini düşünerek hiçbir akrabamla, hiçbir dostumla iletişime geçmedim. 'Neden ben' duygularıyla yaşadım. Hayatımın en büyük yanlışını yapmışım. Daha sonra oğlumu kabullendim" dedi.