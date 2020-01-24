Yürekleri ısıttılar

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde MHP İlçe Teşkilatı ve Kadın Kolları'nın düzenlediği 'Bir Mont, Bir Bot' başlıklı sosyal sorumluluk projesi amacına ulaştı. Yapılan tanıtım toplantısının ardından hayırsever desteği ile alınan giyeceklerin teslimi gerçekleştirildi. MHP İlçe Başkanı Medine Yapılmışev, "Siyaseti baştan beri, halka hizmet Hakka hizmet düsturu ile yerine getiren biz ülkücüler için bugün ruhumuzun doyduğu bir gün oldu" dedi.Projeye destek veren hayırseverlere teşekkür eden Medine Yapılmışev, "Değerli hayırseverlerin katkısı ile elde edilen gelir ile bugün çocuklarımıza bot ve montlarının teslimini gerçekleştirdik. Bu vesileyle 200 çocuğumuzun yüreklerini ısıtmaya, yüzlerini güldürmeye vesile olduk" dedi. Yapılmışev benzeri sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.Dağıtım törenine Kadın Kolları Başkanı Nuray Bakacak ile Başkan Yardımcısı Songül Günder de katıldı. Bakacak, mahalle mahalle gezerek hayırseverleri harekete geçirdiklerini, insanların siyasi kimliği ne olursa olsun sadece hayır yapmak için harekete geçtiğini vurguladı. İhtiyaç sahibi çocukların da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile belirlendiğini açıklandı.

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