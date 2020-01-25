Akrep’e taze kuvvet

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Antalyaspor, ara vermeden yarın ligin 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı.deplasmanda bu kaybın telafisini hesaplıyor.Antalyaspor, devre arası transfer döneminin 5'inci transferini forvet oyuncusu Jahovic'e imza attırarak gerçekleştirdi.bağlayan resmi imzayı attı. Antalya Stadyumu basın toplantısı odasında gerçekleştirilen imza törenine Jahovic ile birlikte Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ile Genel Menajer Servet Çavuşoğlu katıldı.Makedon futbolcu Jahovic isediye konuştu. Podolski ile birlikte futbol oynamanın önemli olduğunu ve bundan keyif alacağını söyleyen Jahovic, fizik olarak hazır durumda bulunduğunu, Denizlispor maçında 90 dakika mücadeleye etmek için hazır olduğunu belirtti.KIRMIZI kart cezalısı olan Amilton ile sara kart sınırı dolduran Hakan cezalı olduğu için yarınki Y. Denizlispor maçında yer almayacak. Sakatlığı devam eden Nazım'ın yokluğu ise büyük bir dezavantaj oluşturuyor. Askerden dönen Salih ve Eren ise takımla birlikte çalışmalara başladı.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final karşılaşmalarının dün kura çekimi gerçekleştirildi. Antalyaspor, çeyrek finalde Demir Grup Sivasspor ile eşleşti. Kırmızı beyazlılar ilk maçı 4-5 veya 6 Şubat tarihinde Antalya'da, rövanş maçını ise 11-12 veya 13 Şubat'ta Sivas'ta oynayacak. Antalyaspor çeyrek finali geçmesi halinde yarı finaldeki rakibi, Aytemiz Alanyaspor- Galatasaray eşleşmesinde tur atlayan takım olacak. Yarı final ilk maçları 3-4 veya 5 Mart tarihinde, rövanş karşılaşmaları ise 21-22 veya 23 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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