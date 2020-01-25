Akrep’e taze kuvvet

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Antalyaspor, ara vermeden yarın ligin 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı. İkinci yarının ilk maçında Göztepe'ye evinde 3-0 mağlup olan kırmızı beyazlılar,
deplasmanda bu kaybın telafisini hesaplıyor.
JAHOVİC ANTALYA'DA
Antalyaspor, devre arası transfer döneminin 5'inci transferini forvet oyuncusu Jahovic'e imza attırarak gerçekleştirdi. Jahovic, kendisini 1.5+1 yıl için kırmızı beyazlı renklere
bağlayan resmi imzayı attı. Antalya Stadyumu basın toplantısı odasında gerçekleştirilen imza törenine Jahovic ile birlikte Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ile Genel Menajer Servet Çavuşoğlu katıldı.
İLK MAÇA HAZIRIM
Makedon futbolcu Jahovic ise "Şu andaki durumumuz ortada. Antalyaspor'a yakışmayan bu noktadan bir an önce çıkıp hak ettiği yere getirebilmek için ilk maçımızdan itibaren tüm gücümle katkı koyacağıma söz veriyorum"
diye konuştu. Podolski ile birlikte futbol oynamanın önemli olduğunu ve bundan keyif alacağını söyleyen Jahovic, fizik olarak hazır durumda bulunduğunu, Denizlispor maçında 90 dakika mücadeleye etmek için hazır olduğunu belirtti.
TAKIMDA 3 EKSİK VAR
KIRMIZI kart cezalısı olan Amilton ile sara kart sınırı dolduran Hakan cezalı olduğu için yarınki Y. Denizlispor maçında yer almayacak. Sakatlığı devam eden Nazım'ın yokluğu ise büyük bir dezavantaj oluşturuyor. Askerden dönen Salih ve Eren ise takımla birlikte çalışmalara başladı.
KUPADA RAKİP SİVASSPOR
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final karşılaşmalarının dün kura çekimi gerçekleştirildi. Antalyaspor, çeyrek finalde Demir Grup Sivasspor ile eşleşti. Kırmızı beyazlılar ilk maçı 4-5 veya 6 Şubat tarihinde Antalya'da, rövanş maçını ise 11-12 veya 13 Şubat'ta Sivas'ta oynayacak. Antalyaspor çeyrek finali geçmesi halinde yarı finaldeki rakibi, Aytemiz Alanyaspor- Galatasaray eşleşmesinde tur atlayan takım olacak. Yarı final ilk maçları 3-4 veya 5 Mart tarihinde, rövanş karşılaşmaları ise 21-22 veya 23 Nisan tarihlerinde oynanacak.