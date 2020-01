Anahtar karşılıklı işbirliği

IspartaBelediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB Antalya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Ekelik ve yönetimi ağırladı. Başdeğirmen bölgesel kalkınmanın anahtarının karşılıklı işbirliği olduğunu vurguladı. Isparta ile Antalya arasında ciddi işbirlikleri olduğunu vurgulayan Başdeğirmen, "İstiyoruz ki, 300 milyon dolar ihracattan niye 500, 700 milyon dolarlara çıkamayalım. Hem ihracat, hem istihdam, hem sanayide çok daha iyi yerlere gelebiliriz" dedi.Turizm, tarım, sanayi ve diğer alanlarda Isparta'nın daha ileriye gidebilmesi amacıyla işbirliğine hazır olduklarına değinen Başdeğirmen, "İnanç turizminde Pisidia Antiokheia Antik Kentimiz var. St. Paul yolu Antalya'dan başlar bizim burada son bulur. Bu önemli yolu Antalya ile beraber canlandırabiliriz. Bu yolu canlandırırsak, her şey dahil otele gelenler o yolu yürümek için dışarı çıkacaklardır. Her iki şehir için de avantaj olur" dedi. Ahmet Ekelik de turisti otelden çıkarıp, şehirde gezer, esnafa daha faydalı hale getirebilmek, bunun yanı sıra çevre illerle de alakalı turizmi yaymak anlamında çalışmak gerektiğini kaydetti.Başdeğirmen, Isparta Mimarlar Odası Başkanı Semih Göçer ve yönetimi ile de bir araya geldi. Belediye ile odaların önemli bir köprü kurduğunu anlatan Göçer, "Isparta halkını memnun etmek, doğru yatırımlar, şehrin geleceğini düzenlemek için her konuda yanınızdayız" diye konuştu.

