Aydın ve eşi korkuttu

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Ankara'ya giderken otomobiline, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazada yaralanan İbrahim Aydın ve eşi Emine Aydın, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Emine Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, milletvekili Aydın'ın ise belinde kırık tespit edildi. Kazayı öğrenen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve çok sayıda kurum yetkilisi ziyaret için hastaneye geldi. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, bel kemiğinde kırık olan Aydın'ın, biriki hafta hastanede kalacağını, şu an gözetim altında olduğunu söyledi.SAĞLIK Müdürü Dr. Ünal Hülür ise Milletvekili Aydın'ın belinde tespit edilen kırığın kendiliğinden iyileşme durumu olduğunu, bunun için iki hafta hastanede gözetim altında tutulacağını aktardı. Hülür, Aydın'ın bel kemiğindeki kırığın iyileşip iyileşmeme durumuna göre ameliyata karar verileceğini kaydetti. İbrahim Aydın'ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da ziyaret etti.