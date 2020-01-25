Aynı hataya düşmeyin

Antalya'da Konyaaltı Sahil savaşında ipler geriliyor. Dün SABAH Akdeniz'in Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer'in ses kaydını ortaya çıkarması ile tartışması sonrası bu kez de CHP'li eski Belediye Meclis Üyeleri de tartışmaya dahil oldu. Dönemin Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın'ın 100. Yıl Stat İhalesi'ni iptal etmesi ile ödeden tazminatları nedeniyle zor günler geçirmiş olan meclis üyeleri uyarıda bulundu. 2009 yılında belediye, 100'üncü Yıl projesi için firmaya 4 milyon 622 bin 751 lira ile bu miktarın yüzde 40 tutarındaki icra inkar tazminatı ödemişti. Sayıştay ise Akaydın ile bu karara imza atan meclis üyelerinek bu tazminatı fatura etmişti.Dönemin CHP'li Meclis üyesi Mustafa Reşat Oktay, belediyelerin bir kamu kurumu olduğunu hiç kimsenin kendi duygularına göre idare edemeyeceğini söyledi. Başkan Böcek'in Konyaaltı Sahili İşletme İhalesi'ni iptal etme kararının yanlış olduğunu belirten Oktay, "Bu dükkanları kiraya vermek için ihaleye çıkıldı. İşletme yetkisini alan firma belediyeyi memnun edecek bir rakam ödedi. Bu firmanın mükellef olduğu nokta kirayı gününde yatırmaktır. Kirasını gününde yatırıyor ise tek taraflı fesih işlemi uyguladığınız zaman bu insanlar hakkını yargıda arayacaktır. Siz encümen kararı ile tek taraflı fesih işlemi yaparsanız açılacak bir davada yargı belediyeyi haksız bulur" dedi.Oktay, iptal kararı ile firmanın kiraladığı 28 yıl için kar davası açabileceğine dikkat çekerek, "O zaman belediyeyi zarara sokarak tazminat ödemek zorunda kalırsınız. Aynı durum 100. Yıl'da 2004-2009 döneminde stadyum projesinin iptal edilmesi sonucu yaşandı. Bende dahil olmak üzere 16 kişi tazminata mahkum edildik. Bizim aramızda Muhittin Böcek de vardı. Kısacası ben yaptım oldu mantığıyla hareket edilmemeli. İleride belediyenin başını belaya sokacak büyük bir durum var karşımızda. Bu konuda sanırım süreç içerisinde yaşayıp göreceğiz. milletin parası tazminat olarak ödenebilecektir. Konu bu gün için siyasi bir kararlık ifadesi olarak değerlendirilse bile bir kaç yıl sonra başka bir mantıkla izah edilmek zorunda kalınabilir. Dostça uyarımdır. İşinizi hukuka uygun ve belediyenin başını belaya sokmayacak şekilde yapınız. Biz yandık siz yanmayın. Hatadan hemen dönün" diye konuştu.Mustafa Akaydın mağdurları arasında yer alan tazminat ödemekten ağzı yanan CHP'li eski meclis üyesi Recep Tokgöz ise ihale iptali için Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in 9 ay beklemesine anlam veremediğini söyledi. Tokgöz, "Kendisi de daha önce benim gibi meclisteydi ve tüm süreci biliyordu. Neden göreve gelince bu işlemi yapmadı da bu kadar bekledi? Kimler bu kararı aldırttı? Yoğurdu bile üfleyerek yiyen Sayın Böcek'in kararı nasıl aldığının kokusu yakında ortaya çıkar. Biz iki kişiyiz bir erkek bir dişi, biz birlikte yaparız" ifadeleri ile kararı eleştirdi.Konyaaltı Sahili İşletme İhalesi'nin iptaline bir tepki de AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'tan geldi. Taş, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in birçok konuda yanlış yaptığını söyledi. Taş, "AB ödüllü Konyaaltı sahilinin ihalesini iptal ettiler. Sonra ses kayıtları ortaya çıktı ve bu ihaleyi yandaşlarına vereceklerini söylediler. Ben de buradan diyorum ki bizim yaptığımız hizmetleri kötülemeyi bırakın. Bizim hizmetlerimizin temizliğini yapın size yeter" dedi. Böcek'in 200 milyon kredi talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan tarafından onaylandığını fakat hala borç edebiyatı yaptığını ifade eden Taş, "Biz bunu kabul etmiyor ve bu edebiyatını bırakmasını tavsiye ediyoruz" dedi.ANTALYALILARDAN TEPKİ KAMURAN TEMİRYapılan tek taraflı fesih yanlış. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmeyiz diyorlar. Bu firma dava açtığında belediyenin kasasından milyonlar çıkarsa o zaman tüyü bitmemiş yetimin hakkı ne olacak?Biz sahilimizi çok sevdik. Allah yapanlardan razı olsun. Başkan Muhittin Böcek, göreve geldikten sonra hiçbir icraat yapmış mı ki böyle polemikler yaratıyor? 100. Yıl projesinde de da aynı zihniyetin belediyeyi nasıl zarara soktuğunu yaşadık ve gördük.Güzele güzel diyebilmek önemli. Konyaaltı sahili dünyanın en güzel sahili oldu. Bunu da Menderes Türel yaptı. Bu nedenle projeyi karalıyorlar. Tüm mesele AK Parti'nin izlerini silmek.Ben yıllardır Konyaaltı'nda oturuyorum. Sahilde evimiz var. Sahilin eski halini de çok iyi biliyorum. Bu proje ile birlikte dünyanın sayılı sahilleri arasında yer aldık. Umarım eski, bakımsız haline geri dönmez. Yoksa yapılan bunca yatırıma çok yazık olur.

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