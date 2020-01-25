Belediyeciliğin AK yüzü Kepez

BUGÜN NELER OLDU

AKParti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ'ın Antalya programı devam ediyor. Kepez Belediyesi'ni ziyaret eden Kandemir ve Dağ'a, partinin Akdeniz Bölge Koordinatörü Abdülkadir Özel, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Menderes Türel de eşlik etti. Erkan Kandemir, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile partinin Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendiği yıllarda birlikte gençlik teşkilatlarında çalıştıklarını ifade etti.Kandemir, "Tütüncü'nün seçildiği 2009'dan beri ortaya koyduğu performans aslında AK Parti Gençlik Teşkilatlarından yetişen arkadaşlarımızın neleri başarabileceği konusunda da güzel bir örnek olmuştur. Üç dönem seçim kazanmak, yapılan hizmetlerin, yönetimde sergilenen halka yakın tutumun halkta karşılığı olduğunun kanıtıdır" diye konuştu. Erkan Kandemir, Antalya'nın Korkuteli ilçesini de ziyaret ederek, parti teşkilatının toplantısına katıldı. Kandemir, davul ve zurna eşliğinde ilçe binası önünde karşılandı.