Çözüm Masası’na 750 bin çağrı geldi

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaAlanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 5 yılı geride bırakan Çözüm Masası ekibini ziyaret etti. Ekibi başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Başkan Yücel, telefonun başına da geçti ve kulaklığı takarak gelen çağrıları yanıtladı. 1 saat boyunca Çözüm Masası ihbar hattına düşen çağrıları cevaplayan Başkan Yücel ile konuştuğunu anlayan vatandaşlar kısa bir şaşkınlığın ardından taleplerini iletti.Alanya Belediyesi'nin vatandaşla arasında hizmet köprüsü görevini üstlenen Çözüm Masası'na bugüne kadar yaklaşık 750 bin çağrı gelirken, 190 bine yakın başvuru yapıldığı belirtildi. Alanya Belediyesi Çözüm Masası ekibinin, gerek sosyal medya gerekse telefonla yapılan bütün çağrı ve başvuruları yanıtlarken, başvuruları hızlı şekilde ilgili birime aktarıldığını ve yüzde 99.34'lük başarı oranı yakaladığı açıklandı.