Engelsiz dünya yürüyüşü

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Antalya'daEngelsiz Yaşam Platformu, taşıt trafiğine kapalı Kazım Özalp Caddesi'nden tarihi Üç Kapılar'a yürüyerek görme engelli bireylerin günlük yaşam içinde karşılaştıkları sıkıntılara dikkat çekti.Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) çatısı altında oluşturulan platform adına konuşan Mete Kaçar, engellilerin karşılaştıkları sorunları anlattı. Mete Kaçar, belediyelerin engellilerin hayatını kolaylaştıracak etkinliklere imza attığını ancak engellilerin rahat etmesi için toplumsal bilincin gelişmesi gerektiğini vurguladı. Kaçar, "Örneğin yollarda kılavuz çizgileri var, ancak işletmeler kimi zaman buraları işgal edebiliyor. Otobüslerimizde engelliler için ayrılmış alanlar var ancak bazen diğer yolcular engelli vatandaşlarımıza öncelik tanımıyor. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız" dedi.