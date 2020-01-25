Fatma nineye ülkücü vefası

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Antalya'daevinde ölü bulunan72 yaşındaki FatmaTürkiş, son yolculuğunauğurlandı.Türkiş'in ölmedenkısa süre önce, 'Eğerbana bir şey olursa,Ülkü Ocaklarınahaber verin. Onlargereğini yapar' diyevasiyette bulunduğuortaya çıktı. Ülkü Ocakları gönüllüsüolan ve hazırladığı yemekleri gençleregötüren Türkiş'i son yolculuğundaülkücüler yalnız bırakmadı.Fatma Türkiş'in cenazesine MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ile MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, MHP Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Ünsal Yılmaz ve partililer de katıldı. Cenaze töreninde bir açıklama yapan Başkan, "Koca kurt Fatma Anne, Ülkü Ocaklarındaki evlatlarını öz evladından ayırmamış, onlara sık sık yemekler yapmıştır. Vasiyetinde de MHP'ye olan sevgi ve güvenini göstermiştir. Haberi alan Ülkücüler Fatma Annemize son görevlerini gerçekleştirmiştir" dedi.