Fatma nineye ülkücü vefası

Antalya'da
evinde ölü bulunan
72 yaşındaki Fatma
Türkiş, son yolculuğuna
uğurlandı.
Türkiş'in ölmeden
kısa süre önce, 'Eğer
bana bir şey olursa,
Ülkü Ocaklarına
haber verin. Onlar
gereğini yapar' diye
vasiyette bulunduğu
ortaya çıktı. Ülkü Ocakları gönüllüsü
olan ve hazırladığı yemekleri gençlere
götüren Türkiş'i son yolculuğunda
ülkücüler yalnız bırakmadı.
DUYGULANDIRAN VASİYET
Fatma Türkiş'in cenazesine MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ile MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, MHP Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Ünsal Yılmaz ve partililer de katıldı. Cenaze töreninde bir açıklama yapan Başkan, "Koca kurt Fatma Anne, Ülkü Ocaklarındaki evlatlarını öz evladından ayırmamış, onlara sık sık yemekler yapmıştır. Vasiyetinde de MHP'ye olan sevgi ve güvenini göstermiştir. Haberi alan Ülkücüler Fatma Annemize son görevlerini gerçekleştirmiştir" dedi.