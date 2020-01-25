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Fatma nineye ülkücü vefası

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Fatma nineye ülkücü vefası
Antalya'da evinde ölü bulunan 72 yaşındaki Fatma Türkiş, son yolculuğuna uğurlandı. Türkiş'in ölmeden kısa süre önce, 'Eğer bana bir şey olursa, Ülkü Ocaklarına haber verin. Onlar gereğini yapar' diye vasiyette bulunduğu ortaya çıktı. Ülkü Ocakları gönüllüsü olan ve hazırladığı yemekleri gençlere götüren Türkiş'i son yolculuğunda ülkücüler yalnız bırakmadı.

DUYGULANDIRAN VASİYET
Fatma Türkiş'in cenazesine MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ile MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, MHP Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Ünsal Yılmaz ve partililer de katıldı. Cenaze töreninde bir açıklama yapan Başkan, "Koca kurt Fatma Anne, Ülkü Ocaklarındaki evlatlarını öz evladından ayırmamış, onlara sık sık yemekler yapmıştır. Vasiyetinde de MHP'ye olan sevgi ve güvenini göstermiştir. Haberi alan Ülkücüler Fatma Annemize son görevlerini gerçekleştirmiştir" dedi.
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Fatma nineye ülkücü vefası
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