Göz kamaştırdı

Antalya ve İstanbul'daki mankenlerin katılımıyla 2020'nin yeni abiye koleksiyonu tanıtıldı. Düzenlenen moda etkinliğinde ünlü model ve oyuncu Chloe Loughnan ve Best Model güzelleri, podyuma çıktı. Emy Ajans tarafından düzenlenen defilede 150 parça abiye elbiseden oluşan koleksiyonun 50 parçadan oluşan bölümü tanıtıldı.Defilede, model ve oyuncu Chloe Loughnan'ın yanı sıra, Best Model of the Word 2019 seçilen Derya Ekşioğlu, Best Model Turkey güzelleri Tutku Aygan, Türkan Geyik, Hande Taşkın ve Leena Shindondola podyuma çıktı. Koreografisini Eda Meltem Yılmaz'ın yaptığı, 30 mankenin yarım saat süresince podyumda kaldığı defile, modaseverler tarafından ayakta alkışlandı.Koleksiyon hakkında bilgi veren firma ortağı Selçuk Memişoğlu, koleksiyonun tamamının el işçiliği ile üretildiğini söyledi. Memişoğlu, "Kıyafetler makine yardımı olmadan dikildi. İlkbaharda doğayı süsleyen pastel renkler göz önüne alınarak oluşturuldu. Nişan, kına ve düğün gibi özel günlerde kullanılabilecek abiyeleri sergiledik" dedi.DiRecration Center, Alanya'nın sevilen sanatçıları Birgül Terzi ile Mehmet Acar'ı buluşturdu. Sahneye çıkan ikili söyledikleri parça ve yaptıkları düetle konuklara unutamayacakları bir müzik ziyafeti çekti. Alanya gece yaşamına yeni renk ve soluk katan Divalanya'nın işletmecileri Bilginler Group alırken, işletme müdürlüğüne ise Sevda Sarıgül getirildi. Divalanya, düğün ve nişan gibi organizasyonlara da kapılarını açacak.AntalyaBüyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi çalışanı Ahmet Çakıl ile Yüksek Teknik Ressam Fikriye Terzioğlu, aile arasında düzenlenen nişan töreni ile yüzüklerini taktı. Uzunca bir süredir devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı alan çifti özel günde aile büyükleri ve yakınları yalnız bırakmadı. Çiftin nişan yüzüklerini ise Ahmet Çakıl'ın amcası Selçuk Çakıl taktı. Mutlu tavırlarıyla dikkat çeken çift önümüzdeki Nisan ayında hayatlarını birleştirmeyi planlıyorAntalya'dakiSes İnşaat ve Yatırım Şirketi'nin sahibi Barış Arıcı, eşi Arzu Arıcı için doğum günü düzenledi. Fener Caddesi üzerinde hizmet veren bir mekanda düzenlenen partiye çiftin dostları katıldı. Müzik eşliğinde adeta kurtlarını döken davetliler hediyelerini de Arzu Arnıcı'ya takdim etti. Oldukça keyifli geçen parti gecenin geç saatlerine kadar devam etti.Antalya'nın en eski asansör firmalarındanbiri olanAkmetal 25'inci kuruluşyıldönümünü kutladı.Best Western PlusKhan Hotel'de düzenlenentören, Akmetalfirmasının kurucu ortaklarıMustafa Yayla ve AliÇetintaş ev sahipliğinde gerçekleşti.Firma çalışanlarının aileleriile birlikte katıldığı geceye,Antalya OSB Bölge Müdürü İlhanMetin eşi Pınar Metin ile birliktekatıldı. Tören kapsamında firmada10 ve 20. yılını dolduran personellerile 20 yılı aşkın süredirservis vermiş olduğu site yöneticilerineteşekkür plaketi takdimedildi. Törende konuşan MustafaYayla, 25 yıllık öyküyü anlattı.AntalyaLara Güzeloba Mahallesi'nde, Demet Aşık, Seniha Keleş ve Funda Büyükşahan ortaklığı ile Bi Dana Döner hizmete açıldı. Törene, Yargıtay Üyesi Ali Nevzat Açıkgöz ve eşi Antalya 21. Noteri Suna Açıkgöz, Demet Aşık ve eşi Muratpaşa İlçe Emniyet Mustafa Aşık, Seniha Keşel ve eşi avukat Koray Keleş ile Kadir Dişçi katıldı. Açılışta çifte mutluluk yaşandı. Sürpriz doğum günü yapıldı. Murat paşa İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demet Aşık, kızı Zeynep Durun'un doğum günü pastasını hep birlikte kesti.