Göz kamaştırdı

Antalya ve İstanbul'daki mankenlerin katılımıyla 2020'nin yeni abiye koleksiyonu tanıtıldı. Düzenlenen moda etkinliğinde ünlü model ve oyuncu Chloe Loughnan ve Best Model güzelleri, podyuma çıktı. Emy Ajans tarafından düzenlenen defilede 150 parça abiye elbiseden oluşan koleksiyonun 50 parçadan oluşan bölümü tanıtıldı.
30 MANKEN PODYUMA ÇIKTI
Defilede, model ve oyuncu Chloe Loughnan'ın yanı sıra, Best Model of the Word 2019 seçilen Derya Ekşioğlu, Best Model Turkey güzelleri Tutku Aygan, Türkan Geyik, Hande Taşkın ve Leena Shindondola podyuma çıktı. Koreografisini Eda Meltem Yılmaz'ın yaptığı, 30 mankenin yarım saat süresince podyumda kaldığı defile, modaseverler tarafından ayakta alkışlandı.
EL İŞÇİLİĞİ ELBİSELER
Koleksiyon hakkında bilgi veren firma ortağı Selçuk Memişoğlu, koleksiyonun tamamının el işçiliği ile üretildiğini söyledi. Memişoğlu, "Kıyafetler makine yardımı olmadan dikildi. İlkbaharda doğayı süsleyen pastel renkler göz önüne alınarak oluşturuldu. Nişan, kına ve düğün gibi özel günlerde kullanılabilecek abiyeleri sergiledik" dedi.
DİVALANYA'DA BULUŞMA
Divalanya
Recration Center, Alanya'nın sevilen sanatçıları Birgül Terzi ile Mehmet Acar'ı buluşturdu. Sahneye çıkan ikili söyledikleri parça ve yaptıkları düetle konuklara unutamayacakları bir müzik ziyafeti çekti. Alanya gece yaşamına yeni renk ve soluk katan Divalanya'nın işletmecileri Bilginler Group alırken, işletme müdürlüğüne ise Sevda Sarıgül getirildi. Divalanya, düğün ve nişan gibi organizasyonlara da kapılarını açacak.
EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTILAR
Antalya
Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi çalışanı Ahmet Çakıl ile Yüksek Teknik Ressam Fikriye Terzioğlu, aile arasında düzenlenen nişan töreni ile yüzüklerini taktı. Uzunca bir süredir devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı alan çifti özel günde aile büyükleri ve yakınları yalnız bırakmadı. Çiftin nişan yüzüklerini ise Ahmet Çakıl'ın amcası Selçuk Çakıl taktı. Mutlu tavırlarıyla dikkat çeken çift önümüzdeki Nisan ayında hayatlarını birleştirmeyi planlıyor
YENİ YAŞA ÖZEL KUTLAMA YAPTI
Antalya'daki
Ses İnşaat ve Yatırım Şirketi'nin sahibi Barış Arıcı, eşi Arzu Arıcı için doğum günü düzenledi. Fener Caddesi üzerinde hizmet veren bir mekanda düzenlenen partiye çiftin dostları katıldı. Müzik eşliğinde adeta kurtlarını döken davetliler hediyelerini de Arzu Arnıcı'ya takdim etti. Oldukça keyifli geçen parti gecenin geç saatlerine kadar devam etti.
25'İNCİ YIL GURURU
Antalya'nın en eski asansör firmalarından
biri olan
Akmetal 25'inci kuruluş
yıldönümünü kutladı.
Best Western Plus
Khan Hotel'de düzenlenen
tören, Akmetal
firmasının kurucu ortakları
Mustafa Yayla ve Ali
Çetintaş ev sahipliğinde gerçekleşti.
Firma çalışanlarının aileleri
ile birlikte katıldığı geceye,
Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan
Metin eşi Pınar Metin ile birlikte
katıldı. Tören kapsamında firmada
10 ve 20. yılını dolduran personeller
ile 20 yılı aşkın süredir
servis vermiş olduğu site yöneticilerine
teşekkür plaketi takdim
edildi. Törende konuşan Mustafa
Yayla, 25 yıllık öyküyü anlattı.
AÇILIŞTA ÇİFTE KUTLAMA
Antalya
Lara Güzeloba Mahallesi'nde, Demet Aşık, Seniha Keleş ve Funda Büyükşahan ortaklığı ile Bi Dana Döner hizmete açıldı. Törene, Yargıtay Üyesi Ali Nevzat Açıkgöz ve eşi Antalya 21. Noteri Suna Açıkgöz, Demet Aşık ve eşi Muratpaşa İlçe Emniyet Mustafa Aşık, Seniha Keşel ve eşi avukat Koray Keleş ile Kadir Dişçi katıldı. Açılışta çifte mutluluk yaşandı. Sürpriz doğum günü yapıldı. Murat paşa İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demet Aşık, kızı Zeynep Durun'un doğum günü pastasını hep birlikte kesti.