İş kazası yine can aldı

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaManavgat ve Isparta'daki inşaatlarda iş kazaları yaşandı. Kazalarda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Her iki kazada da yüksekten düşme nedeniyle meydana gelirken, yaşanan iş kazaları, iş güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.Manavgat'taki olay, Kumköy mevkisindeki 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Çatıdaki havalandırma bacasındaki betonu delen işçi Ali Yalçınkaya (25) dengesini kaybederek düştü. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Yalçınkaya, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Isparta'daki olay ise Aksu Caddesi üzerinde yaşandı. 3 katı tamamlanan ve yapımı devam eden inşaatın orta katında çalışan İsmail Y. (49) kalıp yerleştirdiği sırada dengesini kaybederek iskeleden düştüp yaralandı.