Kızlar parkede seri peşinde

BUGÜN NELER OLDU

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor, 4 maçlık zorlu periyot öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Oynadığı son 8 maçın 6'sını kazanan Filenin Akrepleri, bu hafta deplasmanda Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor ile karşılaşacak. Baş Antrenör Gökhan Egeli, bir haftada 2'si deplasmanda 3 maç oynayacaklarını hatırlatarak, "Bugün Mardin maçı ile başlayan 4 maçlık bir periyoda giriyoruz. Hafta sonu tekrar Ankara'da Astor ile karşılaşacağız. Ardından da PTT'yi konuk edeceğiz. 4 maçta seri galibiyetler almayı çok istiyoruz" dedi.