Paşa’ya taviz yok

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 19. hafta maçında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında rakibine 3-2 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-1'lik avantajlı skor sayesinde çeyrek finale yükselen turuncu yeşilliler,
rakibini Süper Lig'de devirmeyi planlıyor.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
Hazırlıklarını TFF'nin Riva Tesisleri'nde sürdüren Aytemiz Alanyaspor, dünü tek idmanla tamamladı. Teknik Direktör Erol Bulut gözetimindeki idmanda kupa maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Top kazanma çalışmalarıyla devam eden idman, pas ve şut çalışmalarının ardından yapılan
çift kale taktik maç ile sona erdi. BULUT'UN 11'İ BELLİ OLDU
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Özgür Yankaya görev alacak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Aytemiz Alanyaspor 4-1 kazanmıştı. Şimşek bugünkü maça Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes ve Cisse 11'i ile çıkacak.
Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Pavelka, Yusuf, Thiam ve Sadiku karşılaşmada forma giyemeyecek.
RAKİP G.SARAY
Aytemiz Alanyaspor'a kupada rakip olarak Galatasaray çıktı. Şimşekler ilk maçı 4-5 Şubat'ta sahasında, rövanşı ise 11- 12 veya 13 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak.
Tutuncu yeşilliler tur atlarsa rakibi Antalyaspor olacak.