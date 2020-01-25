Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Paşa’ya taviz yok

Paşa’ya taviz yok

Türkiye Kupası’nda Kasımpaşa’yı eleyerek çeyrek finale yükselen Alanya, bugün de rakibini yenerek ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Paşa’ya taviz yok
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 19. hafta maçında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında rakibine 3-2 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 3-1'lik avantajlı skor sayesinde çeyrek finale yükselen turuncu yeşilliler, rakibini Süper Lig'de devirmeyi planlıyor.

TAKTİK ÇALIŞTILAR
Hazırlıklarını TFF'nin Riva Tesisleri'nde sürdüren Aytemiz Alanyaspor, dünü tek idmanla tamamladı. Teknik Direktör Erol Bulut gözetimindeki idmanda kupa maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Top kazanma çalışmalarıyla devam eden idman, pas ve şut çalışmalarının ardından yapılan çift kale taktik maç ile sona erdi. BULUT'UN 11'İ BELLİ OLDU
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Özgür Yankaya görev alacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Aytemiz Alanyaspor 4-1 kazanmıştı. Şimşek bugünkü maça Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes ve Cisse 11'i ile çıkacak. Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Pavelka, Yusuf, Thiam ve Sadiku karşılaşmada forma giyemeyecek.

RAKİP G.SARAY
Aytemiz Alanyaspor'a kupada rakip olarak Galatasaray çıktı. Şimşekler ilk maçı 4-5 Şubat'ta sahasında, rövanşı ise 11- 12 veya 13 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak. Tutuncu yeşilliler tur atlarsa rakibi Antalyaspor olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Paşa’ya taviz yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN