Paşa’ya taviz yok

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 19. hafta maçında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında rakibine 3-2 yenilmesine rağmenrakibini Süper Lig'de devirmeyi planlıyor.Hazırlıklarını TFF'nin Riva Tesisleri'nde sürdüren Aytemiz Alanyaspor, dünü tek idmanla tamamladı. Teknik Direktör Erol Bulut gözetimindeki idmanda kupa maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.çift kale taktik maç ile sona erdi. BULUT'UN 11'İ BELLİ OLDURecep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Aytemiz Alanyaspor 4-1 kazanmıştı. Şimşek bugünkü maçaKasımpaşa'da sakatlıkları süren Pavelka, Yusuf, Thiam ve Sadiku karşılaşmada forma giyemeyecek.Aytemiz Alanyaspor'a kupada rakip olarak Galatasaray çıktı.Tutuncu yeşilliler tur atlarsa rakibi Antalyaspor olacak.

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