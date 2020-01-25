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Renkli festival

Sömestir tatilinde Antalyalı çocuklar Konyaaltı Çocuk Festivali’yle gönüllerince eğlenme fırsatını buldu

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Renkli festival
Antalya'da Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Konyaaltı Çocuk Festivali'yle öğrenciler sömestir tatiline coşkuyla girdi. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalde çocuklar, gönüllerince eğlenerek tatilin keyfini çıkarıyor. İllüzyon gösterisi, şişme çocuk oyun parkları, masal kahramanları, palyaçolar, yüz boyama, akrobat çocuk bandosu, bilgisayar oyunları ve çeşitli yarışmaların yer aldığı festivalde çocuklar, tüm etkinliklerden ücretsiz yararlanıyor. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu festival, yarın akşama kadar ziyarete açık olacak.
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