Yapboz gibi işliyorlar

Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde, Selçuklu döneminin fetih sembollerinden olan Şehzade Korkut Camisi'nde restorasyon sürüyor. Bizans'tan Roma'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya bütün tarihi izleri taşıyacak olan müze- cami konseptli projede tarihi eserlerin yapıdaki orijinal yerleri de tespit ediliyor. Çalışmalar sırasında bulunan binlerce tarihi taş, eski fotoğraflarla yapay zeka uygulamasıyla birleştiriliyor. Büyük kısmı bakımsızlıktan yıkılan tarihi yapı, bu yıl içinde ibadete açılacak.Çalışmalarla ilgili bilgi veren Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, "Maalesef 1896'daki yangından sonraki 123 yılda harabeye dönüşmüştü. Hatta arşivlere baktığımızda 1920-40'lar arasında buranın şehrin çöplüğü, tuvalet olarak bile kullanıldığı ve çok kötü durumda olduğu görülüyor. Yapı ciddi şekilde deforme olmuştu" diye konuştu.Yapının bugünlere kadar ayakta kalan kısımlarının ise Vakıfların 1970'lerdeki onarımı sayesinde olduğunu belirten Hüseyin Coşar, "Son 20 yıldır kamulaştırmalar, kazılar, projelerin çizimi çalışmaları yapıldı ve belli bir aşamaya geldik. Çok zor bir restorasyon. Çünkü aradan geçen 125 yıl var ve her yıl kayıplar olmuş. Son 10 yılda özgün parçaları maalesef kaybettik. Tonozun bir kısmı ve 6 ay önce sökmeyi öngördüğümüz duvar da yıkıldı" dedi.

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