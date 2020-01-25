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Yaralı köpeğe tekerlekli sandalye

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Yaralı köpeğe tekerlekli sandalye
Burdur'un Bucak ilçesinde çöplükte yaralı halde bulunan sokak köpeği Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Arka ayakları tutmayan ve ölüme terk edilen sokak köpeğinin yatmaktan vücudunda yaralar oluştuğu belirlendi. Yaralar, veteriner hekimler tarafından temizlendi. Hayvanı bulan Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, "Hocalarımız sağ olsunlar gereken her şeyi yaptılar. Gereken tedavileri yapılacak, sonra da sahiplendirme yoluna gideceğiz" dedi.
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Yaralı köpeğe tekerlekli sandalye
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