12’den vuralım!

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Antalyaspor, bugün deplasmanda Yukatel Denizlispor karşısına çıkacak.6 isimle kadrosuna takviye yapan Antalyaspor'da yeni oyuncuların bir kısmı da Denizli'ye gitti.İmzayı attıktan sonra Almanya'ya giden Lukas Podolski ile henüz resmi imzayı atmayan Ersan Gülüm Denizli'ye götürülmeyecek.Kırmızı-beyazlı takımda kırmızı kart cezalısı Amilton Minervino ile sarı kart cezalısı Hakan Özmert ile sakatlığı süren Nazım Sangare de kafilede yer almayacak. Muhammet Özkal'ın cezalı olduğu Denizlispor'da ise Bergedich'in sakatlığı bulunuyor.Yukatel Denizlispor ile Antalyaspor, bugün 78'inci kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Bundan önce oynanan 77 karşılaşmanın 29'unu Antalyaspor, 27'sini Denizlispor kazanırken 21 maç da berabere tamamlandı. Yukatel Denizlispor, iki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmanın sadece 1'ini kazanabilirken 7'sinde gülen ise Antalyaspor olmuştu.Denizlispor'un başarısı için ter dökecek isimler arasında, geçmişte Antalyaspor'a hizmet edenler de var. Teknik direktör Mehmet Özdilek, 5 yıl Antalyaspor'un başarısı için çalışmıştı. Futbolculardan İsmail Aissati de 2012-13 sezonunda kırmızı beyazlı formayı giymişti.

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