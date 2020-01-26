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yine bir ilke imza atıyor

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Antalya yine bir ilke imza atıyor
Türkiye'de özellikle Gazipaşa'da tropikal meyve üretiminde öncü olan Antalya, şimdi de kahve üretimine el atıyor. Kahve meyvesinin ticari üretimiyle ilgili Antalya Valiliği öncülüğünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Müstakil ve Sanayici İşadamları Derneği arasında protokol imzalandı.

MUZ ÖRNEĞİ VERDİ
Vali Münir Karaloğlu, Antalya, Gazipaşa, Alanya, Manavgat gibi Akdeniz sahillerinde kahve çekirdeği yetiştirilebileceğini kaydetti. Türkiye'nin 2018 rakamlarına göre 200 milyon dolar değerinde 60 bin ton kahve çekirdeği ithalatı olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, "Muzda ithalatı engellediysek, 10 sene sonra da kahve çekirdeği ithalatının da bir kısmını, belki tamamını yerli üretimden sağlayabileceğiz" dedi.
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Antalya yine bir ilke imza atıyor
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