Bir cana 24 taksitli ceza

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Antalya'da, iki yıl önce otomobiliyle yolun karşısına geçmek isteyen arkadaşlara çarparak, Engin Ustali'nin (24) ölümüne, Ezgi Nur Tezgi'nin de yaralanmasına neden olan sürücü Adil H., 24 taksitle ödenmek üzere 15 bin 200 lira para cezasına çarptırıldı.Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada cumhuriyet savcısı sanığın, kazada tali kusurlu olduğunun belirlendiğini, bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet vermekten 2 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığı önce 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından da indirim yaparak 2 yıl 1 aya düşürüp ardından 15 bin 200 lira para cezasına çevirdi. Mahkeme cezayı 24 taksitle ödenmesine hükmetti. Ayrıca, sanığın ehliyetinin 6 ay süreyle geri alınmasına karar verdi. Ölen Engin Ustali'nin ağabeyi Emin ve annesi Nuray Ustali öile yakınları verilen karara isyan etti.