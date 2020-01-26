Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Bucak salebine tescil başvurusu

Bucak salebine tescil başvurusu

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Burdur'un Bucak ilçesinde üretimi yapılan salebin patentinin alınması ve tescilinin yapılması için kritik adım atıldı. Kaymakamlık, Bucak Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Bucak Ziraat Odası ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan patent tescil başvurusu, ocak ayı itibarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na teslim edildi.

YARISINDAN FAZLASI
Kaymakam Erol Tanrıkulu ve Belediye Başkanı Emrullah Ünal başvuruyu yapan kurumların temsilcileriyle Küçük Sanayi Sitesi'ndeki taş değirmende salep öğütüp, gelenlere ikram ederek, başvuruyu duyurdu. Tanrıkulu, Türkiye'de yıllık 60 ton salep üretildiğini, 35 tonunun Bucak'tan karşılandığını söyledi. Tanrıkulu, "Bucak'a gelen saleplerin çoğunluğu Toros Dağları'nın yüksek rakımlı alanlarında yetişiyor. İşte Bucak salebine gerçek aromasını bu iklim veriyor" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bucak salebine tescil başvurusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN