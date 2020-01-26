Bucak salebine tescil başvurusu

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Burdur'unBucak ilçesinde üretimi yapılan salebin patentinin alınması ve tescilinin yapılması için kritik adım atıldı. Kaymakamlık, Bucak Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Bucak Ziraat Odası ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan patent tescil başvurusu, ocak ayı itibarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na teslim edildi.Kaymakam Erol Tanrıkulu ve Belediye Başkanı Emrullah Ünal başvuruyu yapan kurumların temsilcileriyle Küçük Sanayi Sitesi'ndeki taş değirmende salep öğütüp, gelenlere ikram ederek, başvuruyu duyurdu. Tanrıkulu, Türkiye'de yıllık 60 ton salep üretildiğini, 35 tonunun Bucak'tan karşılandığını söyledi. Tanrıkulu, "Bucak'a gelen saleplerin çoğunluğu Toros Dağları'nın yüksek rakımlı alanlarında yetişiyor. İşte Bucak salebine gerçek aromasını bu iklim veriyor" diye konuştu.