Çobanlara sertifika verildi

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Burdur'da, Sürü Yöneticisi Kursunu tamamlayan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği üyelerine yönelik sertifika töreni düzenlendi. Kayaaltı Köyü'nde 62, Beşkavak Köyü'nde ise 25 kursiyerimiz sertifikalamaya hak kazandı. Törene katılan Burdur Valisi Hasan Şıldak, bu çalışmaların bilinçli ve başarılı şekilde yürütüldüğünü söyledi. Vali Şıldak, "Burdur'un küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü her ne kadar Burdur ili tarımsal anlamda büyükbaş hayvancılığı ile ön plana çıkmış ise de aslında bizim coğrafi olarak küçükbaş hayvancılığa daha yatkın bilim insanları ifade ediyorlar" dedi.Törene, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Ziraat Odası Başkanı Kemal Kubilay, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Yıldız, Tarım ve Orman İl Müdür Oktay Darcan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür İsmail Taşçı ve Kayaaltı Köyü sakinleri ve Beşkavak Köyü sakinleri katıldı.