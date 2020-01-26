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En özel doğum günü

Akdeniz Kadınları Yardım Platformu, Sevgi Evleri ile Kadın Sığınma Evleri’nde kalan çocuklara doğum günü düzenledi

FURKAN YAZICI Akdeniz
Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
En özel doğum günü
Antalya'da iki yıl önce sosyal medya üzerinden kurulan ve 30 bin üyeye ulaşan Akdeniz Kadınları Yardım Platformu, çocukların yüzünü güldürüyor. Sevgi Evleri, Kadın Sığınma Evleri, LÖSEMİ'li çocuklar ve yaşlılara destek olan platform, gerçekleştirdiği geceyle Sevgi Evleri'ndeki çocukların doğum günlerini kutladı. Sine Düğün Salonu'nda gerçekleşen geceye birçok gönüllü vatandaş katılırken, devlet koruması altında olan çocuklar doğum günü pastası keserek eğlenceli anlar yaşadı.

EĞLENCEYE DOYDULAR
Gecede dans şovlarının yanı sıra maskotlar çocukları eğlendirdi. Hayatlarında ilk kez doğum günü kutlayan çocuklar alkışlar eşliğinde pastayı kesti. Platform Kurucusu Fatoş Küçükgök, özellikle çocukların yanı sıra yaşlı ve hasta insanlara ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. Küçükgök, "Belki de hayatlarında hiç doğum günü pastası kesmeyen çocuklarımıza güzel bir duygu yaşattık. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek çok güzel bir duygu" dedi.
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