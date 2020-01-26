Fırtınanın faturası 8 milyon lira oldu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde, önceki gece yaşanan şiddetli fırtına tarım alanlarına, ağaçlara ve iş yerlerinin camları ile tabelalarına zarar verdi. İlçenin doğu bölgesinde 45 çiftçinin 185 dönüm arazisi hasar gördü. Yer yer saatte 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle tarım alanlarında ciddi hasar oluştu. Sera örtüleri fırtına nedeniyle yırtıldı, demirler eğildi ve ağaçlar yerinden söküldü. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, zarar gören tarım alanlarını teknik personeli ile birlikte inceledi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışmasına başladı. Göktepe, Yaylalı, Kestel, Mahmutlar, Kargıcak ve İspatlı'da 45 çiftinin 185 dönüm muz serasının zarar gördüğünü söyledi. Göktepe, tahmini zararın 8 milyon 235 bin TL olduğunu ifade etti.