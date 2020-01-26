İhracat hedefi büyüdü

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz bölgesinden geçen 1.8 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Bölge ihracatının yaklaşık 500 milyon dolarlık kısmını maden ve metaller oluşturdu.Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ergin Civan, madencilik ürünlerinin bölgenin en önemli ihracat kalemlerinden olduğunu söyledi. Bu alanda mermerin ön plana çıktığını belirten Civan, bölge mermerine hem yurt içinden hem de yurt dışından ciddi talep geldiğini ifade etti. Civan, "İşlenmiş mermerin katma değeri daha fazla oluyor. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Doğal kaynaklarımızı işleyerek ihraç edip, ülkemize daha fazla döviz kazandırmak istiyoruz. Bu konuda ihracatçılarımız dünyanın dört bir yanında çalışıyorlar. Dağıtım merkezlerini, depolarını büyük pazarlarda kuruyorlar. Mermer ihracatında en önemli pazarlarımız ABD ve Çin. ABD işlenmiş ürün alıyor, blok mal almıyor. Çin ise blok mermeri tercih ediyor. Bunun dışında Hindistan, Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan da önemli pazarları oluşturuyor" dedi.Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe 164 milyon 392 bin, ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektöründe 153 milyon 882 bin dolar dış satım yapıldığını söyleyen Civan, demir ve demir dışı metaller sektöründeki ihracatın da 125 milyon 486 bin dolara ulaştığını vurguladı. Civan, yaş sebze ve meyve sektörü de dahil bu yıl ihracat hedefinin 2 milyar doları aşmak olduğunu belirtti.

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