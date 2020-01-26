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İşkence çetesi çökertildi

’nın Manavgat ilçesinde kavga ihbarına giden jandarma, 6 kişilik işkence örgütü üyelerini yakaladı. 1’i kadın 5 kişi mahkemece tutuklandı

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
İşkence çetesi çökertildi
Antalya'da, bir iş yerinde kavga olduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, gözaltına aldığı 1'i kadın 5 şüphelinin suç örgütü olduğunu ortaya çıkardı.

5 KİŞİ YAKALANDI
Manavgat'ta, çeşitli suçları işlediği tespit edilen bazı şüphelilerin, Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde bir iş yerine giderek, kavga çıkardıkları bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda C.Y., A.O., M.C. ve S.A. ile Z.D. adlı kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca, uyuşturucu hap, sopa ve suç unsuru olarak değerlendirilen bazı malzemeler ele geçirildi.

İŞKENCE TELEFONDA
Zanlıların Ş.Ö. ve M.C.K.'ya işkence yapıp görüntülerini de cep telefonlarına kaydettikleri tespit edildi. Jandarma, M.C.K.'yı evinde yürüyemeyecek durumda, darp edilmiş olarak buldu. Hastaneye götürülen Ş.Ö. ve M.C.K.'nın, vücudunda darp izleri ve kırıklar olduğu belirlendi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI
Zanlıların 'Abi' diye hitap ettiği C.Y. liderliğinde suç örgütü kurdukları, 'Zaza' lakaplı A.O. ve 'Çakır' lakaplı M.C.'nin C.Y.'den talimatlar doğrultusunda suç unsuru içeren işleri, 'Deli' lakaplı Z.D.'nin de kadınlara yönelik cezalandırmaları gerçekleştirdiği belirlendi. Mahkemeye sevk edilen S.A.,adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.Y , A.O., M.C. ve Z.D., tutuklandı.

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İşkence çetesi çökertildi
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