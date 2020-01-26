İşkence çetesi çökertildi

Antalya'da, bir iş yerinde kavga olduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, gözaltına aldığı 1'i kadın 5 şüphelinin suç örgütü olduğunu ortaya çıkardı.Manavgat'ta, çeşitli suçları işlediği tespit edilen bazı şüphelilerin, Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde bir iş yerine giderek, kavga çıkardıkları bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda C.Y., A.O., M.C. ve S.A. ile Z.D. adlı kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca, uyuşturucu hap, sopa ve suç unsuru olarak değerlendirilen bazı malzemeler ele geçirildi.Zanlıların Ş.Ö. ve M.C.K.'ya işkence yapıp görüntülerini de cep telefonlarına kaydettikleri tespit edildi. Jandarma, M.C.K.'yı evinde yürüyemeyecek durumda, darp edilmiş olarak buldu. Hastaneye götürülen Ş.Ö. ve M.C.K.'nın, vücudunda darp izleri ve kırıklar olduğu belirlendi.Zanlıların 'Abi' diye hitap ettiği C.Y. liderliğinde suç örgütü kurdukları, 'Zaza' lakaplı A.O. ve 'Çakır' lakaplı M.C.'nin C.Y.'den talimatlar doğrultusunda suç unsuru içeren işleri, 'Deli' lakaplı Z.D.'nin de kadınlara yönelik cezalandırmaları gerçekleştirdiği belirlendi. Mahkemeye sevk edilen S.A.,adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.Y , A.O., M.C. ve Z.D., tutuklandı.

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