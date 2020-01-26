Kardeşlik böyle olur

Antalya'da Özgecan Aslan Gençlik Merkezi bahçesindeki 'Sevgi Kumbarası' ihtiyaç sahiplerine umut oldu. Vatandaş, esnaf ve gönüllü gençlerin kumbaraya kullanmadıkları kıyafetleri attı. Burada biriken eşyalar kuru temizlemeden geçirilip kullanılır hale getirildi.Merkezin gönüllü gençleri, kumbaran çıkardıkları kıyafet, kitap, oyuncak, ayakkabı ve spor malzemesi gibi eşyaları yapılan temizlik işleminden sona özenle katlayarak kolilere yerleştirdi. Kıyafet ve oyuncakların bir bölümü, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Gönüllüler Kulübünde 3 yıl boyunca gönüllülük yapan 28 yaşındaki İsa Yiğit Alp'in beden eğitimi öğretmeni olarak atandığı Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Değirmen Oluğu Ortaokuluna gönderildi. Alp, Antalya ile Ağrı arasında bir gönül köprüsü kurulduğunu ve ihtiyaç sahibi öğrencilerinin mutlu olacağını ifade etti.Sevgi Kumbarası, savaş mağduru çocuklarında yüzünü güldürdü. Kumbaradaki eşyaların bir bölümü de Suriye'nin İdlib şehrindeki savaş mağduru çocuklara gönderilmek üzere yola çıktı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Kardeşlik Sınır Tanımaz' projesi kapsamında yapılan çalışmada toplanan eşyalar, savuş mağduru çocuklara ulaştırılmak üzere Şanlıurfa Gençlik Merkezi'ne gönderildi. Eşyalar İdlibli çocuklara ulaştırılacak.

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