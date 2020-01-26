Komşuları dolandırdı

Antalya'daMehmet Yıldırım, akraba ve arkadaşları 10 yıllık komşuları D.C., E.C., U.C. ve H.K. tarafından dolandırıldığını iddia ederek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Antalya Toptancı Hali'nde nakliyat işi yapan D.C., E.C., U.C. ve H.K.'nin komşuları olduğunu söyleyen Mehmet Yıldırım, 1 yıl önce kendisine yapılan bir teklifin ardından dolandırılmaya başlandığını söyledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçesinde "D.C., 'Factoring işi yapıyoruz. Çek alıp kırıyoruz. 3 verip 5 kazanıyoruz. Nakit paran varsa seni de bu işe katalım. Aradaki karı da paylaşalım' dedi. İlk etapda 23 bin TL verdim. Bana 1200 TL kar payı verdi. dayımdan 90, bankadan 35 bin lira kredi çekip verdim" diye konuştu..Paraları U.C.'nin nişanlısı H.K. ile A.K. isimli şahıslara havale ettiğini belirten Yıldırım, "Benim dışında akrabalarımdan da 160 bin TL alarak D.C.'ye elden teslim ettim. Bir süre sonra D.C. para sıkıntısı yaşamaya başladı. Hiç ödeme yapmadı. Çeşitli bahaneler uydurdu. Bir süre sonra benim gibi pek çok kişiden para toplandığını öğrendim. Komşumuz beni ve diğer arkadaşları dolandırıp kayboldu" dedi.

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