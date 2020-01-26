Satrançta kupalar verildi

ürkiye

BUGÜN NELER OLDU

Satranç Federasyonu tarafından Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları sona erdi.Şampiyonaya 81 ilden 2 bin 557 sporcu katıldı. Etkinlikte sporcular aileleri, teknik ekip olmak üzere toplam 7 bin civarında katılımcı yer aldı. Türkiye Küçükler Şampiyonası'na 1874, Yıldızlar Şampiyonası'na 600 ve Emektarlar Şampiyonası'na 83 sporcu yarıştı. Önceki gün yapılan 9'uncu turunda sporcular finale kalmak için yarıştı. Şampiyona dün 11'inci tur ile tamamllandı ve kupalar törenle sahiplerine verildi.