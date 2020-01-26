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Satrançta kupalar verildi

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Satrançta kupalar verildi
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları sona erdi.

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Şampiyonaya 81 ilden 2 bin 557 sporcu katıldı. Etkinlikte sporcular aileleri, teknik ekip olmak üzere toplam 7 bin civarında katılımcı yer aldı. Türkiye Küçükler Şampiyonası'na 1874, Yıldızlar Şampiyonası'na 600 ve Emektarlar Şampiyonası'na 83 sporcu yarıştı. Önceki gün yapılan 9'uncu turunda sporcular finale kalmak için yarıştı. Şampiyona dün 11'inci tur ile tamamllandı ve kupalar törenle sahiplerine verildi.
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Satrançta kupalar verildi
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