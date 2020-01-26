Antalya'da 40 yıldır dünyanın dört bir yanından satın alarak biriktirilen Anadolu Selçuklu Sikkeleri'nin 771'i Antalya Müzesi'nde görücüye çıktı. Dünyanın en değerli paralarının yer aldığı sergi tarihe ışık tuttu. Sikkelerin sahibi avukat Bahadır Kalaycı'nın özel koleksiyonu olan 'Selçukludan Cumhuriyete Giden Yol' isimli sergi büyük ilgi gördü. Sergide, Selçukluların simgesi olan çift başlı kartal ile Türk barağı karşılıklı olarak asıldı.Kalaycı, sergilenen sikkelerin büyük bölümünün tek ve eşsiz olduğunu da söyledi. Serginin çocukluk hayali olduğunu belirten Bahadır Kalaycı, "Küçük yaştan beri maddi ve manevi olarak biriktirdiğim Anadolu Selçuklu sikkelerinin 771'ini hiçbir karşılık beklemeden sergiye açtım. 6 ay sonra Antalya'nın fetih tarihi olan 1207 yılı anlamını içeren 1207 sikkeyi de tarih severlerin beğenisine sunacağım" dedi.Sergi ile Selçukluların bastırdığı savaşlarda kullandıkları çift başlı ok basılı sikkelerinde görücüye çıktığını belirten Kalaycı, "Sadece bu değil aslan ve güneş simgesi ilk kez Selçuklu sikkelerinde kullanılmış. Tarihçiler aslan ve güneşin İran'ın simgesi olarak anlatırlar. Bu sergi tarihe ışık tutuyor" diye konuştu. Avukat Bahadır Kalaycı. Antalya Müzesi'nde sergilenen sikkelerin internet aracığı ile bütün dünyada açmaya hazırlanıyor. Sikkelerin tanıtımı Türkçe ve İngilizce 'Bahadır Coleksiyon' ismi ile internet sitesinde görülebiliyor.

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