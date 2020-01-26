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Yardım eli uzatıldı

merkezli 6.8’lik depremden etkilenen vatandaşlar için ’daki belediyeler yardım eli uzattı. bölgesine gıda malzemesi ve battaniyeler gönderildi

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Yardım eli uzatıldı
Önceki akşak Elazığ merkezli 6.8'lik depremden etkilenen vatandaşlar için Antalya'daki belediyeler harekete geçti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye, yardım malzemesi gönderdi. Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki aşevi önünde bir tıra yüklenen gıda ile bin battaniyeden oluşan yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Ayrıca 3 sosyal hizmetler uzmanı ile 21 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi de bölgeye yönlendirildi.

GIDA MADDESİ GÖNDERİLDİ
Finike'de başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler iki kamyona yüklenerek gönderildi. Finike Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyası kapsamında hal esnafı, sebze meyve üreticileri, pazarcılar, esnaflar, vatandaşlar tarafından sebze, meyve, portakal, gıda, giysi, çok sayıda battaniye, yorgan, su ve çocuk bezinden elektrikli ısıtıcıya kadar yardım yapıldı. Belediye binası önünde toplanan yardımlar, ürün çeşidine göre kolilere konularak kamyonlara yerleştirildi. Yaklaşık iki kamyon toplanan yardım dün öğlenden sonra yola çıktı.

SOĞUKTAN KORUNACAKLAR
Bazı pazarcı esnafı tezgahında sattığı ürünün yarısını indirerek Elazığ'a yardım için verdi. Bir diğer esnaf 44 battaniyeyi, diğeri ise 50 çocuk battaniyesini 'Çocuklar üşümesin' diye gönderdi. Finike'deki bir lojistik firma sahibi Kadir Çetin de yardım malzemelerini götürmek için kamyonunu verdi. Kaş Belediye Başkanlığı da, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından destek amaçlı yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında deprem bölgesine yaş sebze ve meyve başta olmak üzere, battaniye ve yorgan gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan paketlerin gönderileceği ifade edildi. Konyaaltı ve Muratpaşa belediyeleri de erzak ve battaniye gönderdi.

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Yardım eli uzatıldı
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