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Yelkenler ‘fora’ dedi

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Yelkenler ‘fora’ dedi
Antalya'da 1999 yılında kurulan Kemer Yat ve Yelken Kulübü, Antalya'da ilk defa açılan kurslarla birçok çocuğa yelkencilik eğitimleri verdi. Son zamanlarda faaliyetlerine ara veren kulübün ismi de Kemer Belediye Spor Yat ve Yelken Kulübü olarak değiştirildi. Kemer G-Marina'da yeni binasına taşınan kulüp hız verdiği faaliyetlerinde son olarak Akdeniz Yelken Kulübü'nün kampına ev sahipliği yaptı. organizasyona 25 sporcu ve 6 antrenör katılırken, öğrenciler kondisyon, teorik ders, deniz antrenmanı gibi derslerde eğitim aldı. Organızasyonun ardından yapılan sertifika törenine Kaymakam Murtaza Dayanç, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, KETOB Başkanı Şener Gürler, KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez, G-Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, Kemer Belediye Spor Yat ve Yelken Kulübü Başkanı Nurettin Erhuy ve yönetim kurulu üyeleriyle öğrencilerin aileleri katıldı.
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Yelkenler ‘fora’ dedi
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